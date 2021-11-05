Казахстан ответил на заявление Киева о блокировке Россией транзита угля

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В МИИР Казахстана ответили на заявление украинского депутата о том, что Россия якобы заблокировала транзит казахстанского угля в Украину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину.

По словам депутата, РЖД не пропускает в Украину энергетический уголь, и поставок в ноябре в страну уже не ожидается.

В МИИР Казахстана отметили на заявление Геруса. Там сообщили, что ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.

"Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1940739-kazahstan-otvetil-na-zayavlenie-kieva-o-blokirovke-rossiey-tranzita-uglya/