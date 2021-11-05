Украинский депутат обвинил Россию в блокировке транзита угля из Казахстана

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Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Москва заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину по железнодорожным путям.

Об этом депутат написал в своем личном Telegram-канале.

Он указал, что все поставки угля в Украину на ноябрь оказались заблокированы из-за решения ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) "не подтверждать транзит вагонов с таким углем через Россию".

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ уточнил, что он имеет в виду только энергетический уголь. Поставки коксующегося угля блокировке, по его словам, не подвергались.

Как пишет РИА Новости, в конце октября Герус заявлял, что с 1 ноября прекратятся поставки угля из России для украинских ТЭС.

Заявление депутата агентству подтвердили в Минэкономразвития, связав это с растущими потребностями в энергетическом угле в России. При этом также указывалось, что в ноябре российские компании продолжат поставлять в Украину другие виды угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1940667-ukrainskiy-deputat-obvinil-rossiyu-v-blokirovke-tranzita-uglya-iz-kazahstana/