Председателей районных судов будут выбирать в Казахстане

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутаты сената на пленарном заседании палаты в двух чтениях поддержали проект закона, которым вводятся элементы выборности председателей районных судов. Документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проекте Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК".

Так, поправками предлагается внедрить элементы выборности председателей районных судов.

"Этот вопрос давно поднимают и юридическая общественность, и предприниматели, и судьи.

Причем речь идет не только об отдаленных и малосоставных судах. У нас в столице и областных центрах 15 судов без председателей. Полагаем, внедрение выборности изменит эту ситуацию. Судейское сообщество сможет само предложить кандидата. Коллеги будут просить авторитетных судей стать самовыдвиженцами. Повысится прозрачность и транспарентность. Система карьерного роста станет понятной", – пояснил депутат Андрей Лукин.

При этом депутат отметил, что судьи Верховного суда также будут избираться сенатом на альтернативной основе. У сената будет выбор как минимум из двух судей.

Документом также предлагается создание межрайонных судов в нескольких или одной территориальной единице. В итоге, ожидается, что это позволит сократить позиции председателей судов.

Законопроектом также предусматривается усиление роли и статуса Высшего судебного совета.

Ранее депутаты сената поддержали поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы. Документом также предусматривается передача гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества, при наличии несовершеннолетних детей, в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.

Добавим, что, согласно информации на ИПС "Әділет", районные и приравненные к ним суды образуются, реорганизуются, переименовываются и упраздняются президентом Казахстана по представлению председателя Верховного Суда, согласованному с Высшим судебным советом.

Глава государства может образовать в нескольких административно-территориальных единицах один районный суд или в одной административно-территориальной единице несколько районных судов.

Общее число судей для районных судов утверждает президент по представлению председателя Верховного суда, согласованному с Высшим судебным советом.

Районный суд состоит из председателя и судей, назначаемых в установленном Конституцией и настоящим Конституционным законом порядке.

Если по штату в районном суде предусмотрен один судья (односоставный суд), он осуществляет полномочия председателя этого суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2013009-predsedateley-rayonnyh-sudov-budut-vybirat-v-kazahstane/