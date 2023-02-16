"На личные вопросы не отвечаю": министра торговли спросили, есть ли на нем казахстанская одежда

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, на какие вопросы он не намерен отвечать журналистам, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у главы Минторговли, что на нем надето из одежды казахстанского производства.

"Что-то не так?" – ответил вопросом на вопрос Серик Жумангарин.

На это журналист заявил, что хотел бы выяснить, насколько министр патриотичен, и поддерживает ли он на практике казахстанских производителей.

"У меня принцип такой, – я хочу, чтобы вы знали, – я на личные вопросы не отвечаю. Я сюда пришел работать, у меня есть должностные обязанности. Пожалуйста, по ним можете задавать любые вопросы. Что касается меня, моей семьи и личной жизни, позвольте это оставить при себе", – заявил он.

Напомним, что Серик Жумангарин занял должность министра торговли и интеграции Казахстана, а вместе с тем и вице-премьер-министра страны в начале сентября 2022 года.

При этом с 15 августа он был и.о. заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК.

До этого назначения Жумангарин возглавлял Агентство РК по защите и развитию конкуренции – на эту должность он был назначен в сентябре 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте Минторговли, Серик Жумангарин в 1993 году окончил Московский энергетический институт, в 1997 году – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Экономика". В 2013 году он получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.

Владеет казахским, русским, английским языками.

Первые 11 лет своей карьеры Жумангарин занимался предпринимательской деятельностью. Затем в разные годы занимал должности вице-министра регионального развития РК, председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК, вице-министра национальной экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2009668-na-lichnye-voprosy-ne-otvechayu-ministra-torgovli-sprosili-est-li-na-nem-kazahstanskaya-odezhda/