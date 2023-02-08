Резиденции президента в пяти городах Казахстана передадут на нужды детей

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

По поручению Касым-Жомарта Токаева резиденции президента в пяти городах Казахстана будут переданы детям. В акиматах говорят, что перед передачей объектов нужно переоформить их статус, поставить на баланс. Однако сколько времени это займет, ответить затрудняются, передает сайт телеканала КТК.

Закрытые от посторонних глаз резиденции президента в Актобе, Актау, Атырау, Костанае и Таразе теперь передадут на нужды детей.

"Решим, по какому направлению будем передавать: это будет детский сад, это будет детский лагерь или еще на какой-то другой социальный объект. Мы должны там полностью оснастить, и только потом уже мы полностью передадим. Поручение главы государства будет полностью исполнено", – сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.

В Актобе резиденция находится на берегу реки Каргалы. Сотрудники акимата рассказали, что сейчас она используется как гостиница для различных официальных делегаций. В остальное же время – пустует. Тем не менее объект находится под постоянной круглосуточной охраной.

В Актау резиденция президента стоит на берегу Каспия. Сюда тоже нечасто приезжают гости. За годы своего существования президенты бывали здесь лишь несколько раз. Однако в акимате не смогли уточнить, сколько денег уходит на содержание резиденции.

"Конечно, это верное решение. Как часто к нам в Мангистау прилетает президент и на сколько? А все остальное время здание стоит пустым. Сколько людей за ним следит?! Сколько денег уходит на обслуживание нежилого дома? Все они уходят из наших налогов. Надо найти нужное применение этому зданию. Санаторий, детский сад – хорошо. Но я бы лучше создал медицинский центр хороший", – поделился житель Мангистауской области Бакытбай Алимбаев.

В Жамбылской области чиновники тоже пока не знают, что делать с резиденцией. Но они уже пригласили специалистов, которые должны сказать, на что годны гектары земли и десятки квадратных метров зданий. Однако в местном акимате все же рассказали, что на содержание данного объекта ежегодно тратилось около 50 млн тенге. Здание по-прежнему охраняется и закрыто от любопытных глаз, но уже завтра все изменится, пообещали в областном акимате.

"Мы создали рабочую группу на базе управления образования, проведем сейчас работу, посмотрим, под какой объект для детей наиболее он подходит. Сейчас мы посмотрим по потребностям: может быть, это будет для детей-инвалидов какое-то учреждение, может быть, лагерь круглогодичного отдыха, может быть, это будет летний лагерь… но то, что он будет определен под нужды детей, – это безусловно", – сказал заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев.

Коснется ли поручение президента и других областей, пока не известно. В акиматах также не могут ответить, когда дети переступят пороги резиденций, но обещают сделать так, чтобы всем понравилось.

Источник: КТК

Информацию о передаче резиденции президента детям подтвердили в пресс-службе акима Мангистауской области изданию InAktau.

"Подтверждаем. Работа над этим начинается. Дополнительная информация будет предоставлена позже", – говорится в сообщении.

На официальном сайте акимата Атырауской области также говорится, что на месте объекта для приема официальных гостей будет открыт центр отдыха и оздоровления для детей.

"По поручению главы государства гостевые объекты будут переданы на нужды детей. В рамках этого поручения государственные органы Атырауской области начали изучение и рассмотрение всех возможностей для максимального использования объекта для нужд детей. В дальнейшем он станет центром отдыха и оздоровления", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после определения назначения начнутся организационные работы по переоборудованию.

По информации "ТоболИнфо", пресс-секретарь областного акима Костанайской области Жуматай Какимжанов пообещал прокомментировать позже, как именно будет использоваться областная резиденция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2008479-rezidentsii-prezidenta-v-pyati-gorodah-kazahstana-peredadut-detyam/