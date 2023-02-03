Токаеву показали новую школу в селе в Жамбылской области (фото)

Президент посетил школу в селе Коктал. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства побеседовал с педагогическим коллективом школы и пожелал успехов учащимся, получающим знания в новой уютной школе.

"Вы – будущее Казахстана. Я глубоко верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее. Пусть вам сопутствует успех на жизненном пути", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в 2022 году. Как сообщил директор школы Аят Сенбекулы, сегодня здесь обучается 1207 детей.

Трехэтажное здание школы подключено к автономной газовой котельной и централизованной сети водоснабжения. Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием: 32 учебных кабинета, 4 компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, 1 кабинет робототехники, 1 спортивный зал, мастерская, библиотека, медицинский пункт и столовая. Организован школьный транспорт для детей из близлежащих сел.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2023–2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9500 мест. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.

В целом по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Казахстане в 2023–2025 годах будет построено более 400 школ, рассчитанных на 800 тысяч ученических мест.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. В рамках визита он посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2007983-tokaevu-pokazali-novuyu-shkolu-v-sele-v-zhambylskoy-oblasti/