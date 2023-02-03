Токаев посетил птицефабрику, экспортирующую мясо в Россию и Кыргызстан

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Жамбылскую область посетил птицефабрику в селе Мырзатай и ознакомился с ее деятельностью, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства ознакомился с деятельностью птицефабрики в селе Мырзатай.

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику "Аулие-Ата Феникс", расположенную в селе Мырзатай Байзакского района.

В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила президента с деятельностью предприятия.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

В настоящее время на птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, которая поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

В этом году запланировано строительство 6 производственных объектов общей стоимостью 1,4 млрд тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 тыс. тонн.

В ходе мероприятия аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.

Напомним, сегодня президент страны прибыл с визитом в Жамбылскую область. Он возложил цветы к памятнику писателя Шерхана Муртазы и пообщался со студентами в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2007980-tokaev-posetil-ptitsefabriku-eksportiruyuschuyu-myaso-v-rossiyu-i-kyrgyzstan/