Токаев прибыл в Алматы (видео)

Токаев прибыл в Алматы. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Алматы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"Глава государства прибыл с рабочей поездкой в город Алматы", – говорится в официальном сообщении.

Представители пресс-службы президента опубликовали видео прибытия Токаева в южную столицу. На кадрах можно заметить, что прямо у трапа президента Казахстана лично встретил аким города Алматы Ерболат Досаев.

Напомним, что ранее глава государства совершил ряд рабочих поездок по регионам Казахстана. В каждом из них президент проводил встречи с общественностью, на которых говорил об актуальных проблемах той или иной области.

Так, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев посетил Атыраускую и Мангистаускую области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1997267-tokaev-pribyl-v-almaty-video/