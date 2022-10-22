Токаев: Наш паспорт уважаем во всем мире, ему не чинятся никакие препятствия

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Во время торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанский паспорт уважаем во всем мире, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

"Опыт государственного строительства, сама история и вызовы времени рождают истинные символы. Недавно, на встрече с общественностью Карагандинской области, мы говорили о том, что основным ориентиром или своеобразным "маркером" нашей общенациональной идентичности должен стать бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан", — заявил президент.

Он отметил, что граждане Казахстана могут спокойно пересекать границы и получать визы.

"Наш паспорт уважаем во всем мире, ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества", — отметил Токаев.

Ранее президент заявлял, что если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993919-tokaev-nash-pasport-uvazhaem-vo-vsem-mire/