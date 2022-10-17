Токаев поддержал флешмоб с казахстанским флагом, запущенный Коянбаевым

Флаг Республики Казахстан. Архивное фото: Hendrik Schmidt / Picture alliance / Getty Images

Казахстанский продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев еще в 2020 году на своей странице в Instagram запустил флешмоб, чтобы поставить мировой рекорд. Сегодня комментарий под постом оставил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Флешмоб, целью которого стало поставить рекорд Гиннеса по количеству комментариев под одним постом в Instagram, запустил Нурлан Коянбаев.

Пост с казахстанским флагом был опубликован 25 июня 2020 года. С того момента комментарии оставило более 13 млн человек.

Сегодня во флешмобе принял участие президент Казахстана.

"Пусть наш голубой флаг развевается вечно", – написал Токаев.

Комментарий от Касым-Жомарта Токаева. Скриншот: NUR.KZ

Ранее Коянбаев рассказывал, что для того, чтобы побить мировой рекорд, нужно написать более 100 млн комментариев.

"Если около миллиона казахстанцев оставят по 100 комментариев, наш государственный флаг станет самым популярным изображением в мире", – отмечал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993098-tokaev-podderzhal-fleshmob-s-kazahstanskim-flagom-v-instagram/