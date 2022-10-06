Токаев: Баллотироваться в президенты – для меня большая честь

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме, организованном народной коалицией в его поддержку в качестве кандидата в президенты Казахстана – он заявил, что для него будет большой честью баллотироваться на будущих выборах, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Акорды.

Токаев напомнил, что президентские выборы состоятся 20 ноября.

"Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах.

Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции.

Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие", – заявил президент.

Также Токаев добавил, что теперь Казахстан перейдет в "цивилизованное президентское правление".

Напомним, в ходе форума Народная коалиция предложила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991461-tokaev-ballotirovatsya-v-prezidenty-dlya-menya-bolshaya-chest/