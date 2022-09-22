Токаев поздравил сборную Казахстана с исторической победой

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление отечественной сборной по футболу. Казахстанцы одолели белорусскую сборную со счетом 2:1.

"Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех.

Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!" – сказал президент.

Матч, о котором идет речь, проходил на столичной "Астана Арене".

По итогам игры сборная Казахстана с минимальным счетом обыграла команду Беларуси – 2:1. Таким образом, Казахстан досрочно занял первое место в группе и вышел в лигу В Лиги наций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1989196-tokaev-pozdravil-sbornuyu-kazahstana-s-istoricheskoy-pobedoy/