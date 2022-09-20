Токаев примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Пленарное заседание откроет и будет вести Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши. Выступление главы государства ожидается ориентировочно в 21:45-22.15 по времени Астаны", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Как ранее уже сообщалось, сегодня он примет участие в дебатах Генассамблеи ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1988756-tokaev-primet-uchastie-v-otkrytii-obschih-debatov-77-y-sessii-genassamblei-oon/