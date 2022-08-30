Токаев посетит Костанайскую область
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.
"В соответствии с ранее утвержденным графиком президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана. Как ранее сообщалось, основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1985367-tokaev-posetit-kostanayskuyu-oblast/