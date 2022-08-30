Токаев посетит Костанайскую область

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Facebook.com/Berik Uali

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.

"В соответствии с ранее утвержденным графиком президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана. Как ранее сообщалось, основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1985367-tokaev-posetit-kostanayskuyu-oblast/