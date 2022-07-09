Токаев поговорил по телефону с победительницей "Уимблдона" Еленой Рыбакиной

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с победительницей "Уимблдона" Еленой Рыбакиной и тепло поздравил ее с историческим успехом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в своем официальном Telegram-канале.

Президент Казахстана отметил высочайшее мастерство теннисистки, проявленную волю к победе и ее высокую культуру поведения на корте.

"Глава государства также поблагодарил выдающуюся спортсменку за успешное выступление под флагом нашего государства и продвижение его имиджа на международной арене", - пояснили в пресс-службе президента.

Касым-Жомарт Токаев считает, что грандиозный успех Елены Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане и привлечению в этот вид спорта большего количества детей.

Напомним, спортсменка сегодня выиграла "Уимблдон". В финале она одолела вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

Президент Казахстана ранее поздравил ее в своем Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1977726-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-pobeditelnitsey-uimbldona-elenoy-rybakinoy/