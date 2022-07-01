Токаев внес изменения в закон по вопросам противодействия "отмыванию" доходов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 1 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который авносит изменения в закон, касающийся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования", - сказано в сообщении Акорды.

Напомним, что поправки в закон, которые ужесточают ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, приняли в мажилисе 8 июня.

Как тогда пояснил депутат нижней палаты Сергей Симонов, по новому закону должностные лица органов финансового мониторинга наделят полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об этих нарушениях и принимать по ним решения.

При этом госорганы смогут давать рекомендации субъектам финмониторинга, а также проводить анализ и мониторинг их деятельности на предмет выявления рисков "отмывания" преступных доходов и финансирования терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1976644-tokaev-vnes-izmeneniya-v-zakon-po-voprosam-protivodeystviya-otmyvaniyu-dohodov/