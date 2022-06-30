КСК продолжат работу в Казахстане еще год: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлевается на один год срок работы КСК, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки", - говорится в сообщении.

Данный закон предусматривает продление сроков перехода КСК на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, на прошлой неделе мажилисмены согласились с поправками сенаторов в законопроект.

Как пояснили тогда депутаты, внесенные сенатом изменения и дополнения были направлены на продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума - ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года, а также на уточнение функции и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК.

Изначально переход КСК на ОСИ планировался в июле этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1976468-ksk-prodolzhat-rabotu-v-kazahstane-esche-god-tokaev-podpisal-zakon/