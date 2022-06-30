КСК продолжат работу в Казахстане еще год: Токаев подписал закон
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлевается на один год срок работы КСК, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки", - говорится в сообщении.
Данный закон предусматривает продление сроков перехода КСК на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, на прошлой неделе мажилисмены согласились с поправками сенаторов в законопроект.
Как пояснили тогда депутаты, внесенные сенатом изменения и дополнения были направлены на продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума - ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года, а также на уточнение функции и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК.
Изначально переход КСК на ОСИ планировался в июле этого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1976468-ksk-prodolzhat-rabotu-v-kazahstane-esche-god-tokaev-podpisal-zakon/