Токаев предложил разделить МОН на два ведомства

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Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе выступления на юбилейной сессии Национальной Академии наук предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки.

В целом, все указанные мной решения направлены на комплексное развитие казахстанской науки, повышение ее конкурентоспособности и вклада в устойчивый социально-экономический прогресс страны", - заявил президент.

Кроме того, глава государства считает необходимостью создать Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ.

Этот шаг, по словам Токаева, потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов.

Напомним, также сегодня Касым-Жомарт Токаев высказался о важности развития в стране науки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1972096-tokaev-predlozhil-razdelit-mon-na-dva-vedomstva/