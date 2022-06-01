Токаев: В нашей стране все еще наблюдаются явления, связанные с устаревшими стереотипами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, высказался о важности развития в стране науки. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Глава государства признал, что в стране еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями.

"К сожалению, в нашей стране все еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами и псевдонаучными представлениями. В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса", – добавил он.

Одним из главных факторов успеха в современном мире, по оценке президента, является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи.

"Именно в тиши научных кабинетов и во время жарких научных диспутов закладывается прочный фундамент конкурентоспособной нации. Надеюсь, что ученые примут активное участие в создании Нового Казахстана, Второй Республики, проявят большую ответственность в этот важный и исторический момент.

Нам предстоит очень большая и сложная работа. Уверен, что в этот новый период Академия будет важной структурой, которая внесет весомый вклад в развитие отечественной науки и процветание нашей страны", – резюмировал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972062-tokaev-v-nashey-strane-vse-esche-nablyudayutsya-yavleniya-svyazannye-s-ustarevshimi-stereotipami/