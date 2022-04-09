Акорда показала очередное архивное фото Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Архивную фотографию Касым-Жомарта Токаева, сделанную в 1989 году, опубликовали в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК "Борт №1".

Фото было опубликовано в традиционной рубрике "Субботнее фото". На кадре 33-летней давности президент Казахстана стоит перед вертолетом на взлетно-посадочном поле.

"Рабочие будни Касым-Жомарта Токаева в бытность работы в посольстве СССР в КНР", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что фото было сделано перед вылетом на границу двух государств в 1989 году.

Ранее пресс-служба президента опубликовала фото Токаева в 17-летнем возрасте, когда он являлся студентом 1 курса МГИМО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1964290-akorda-pokazala-ocherednoe-arhivnoe-foto-tokaeva/