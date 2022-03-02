Токаев поручил Минэнерго и АФМ окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Под председательством президента состоялось совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры с участием премьер-министра Алихана Смаилова, членов правительства, руководителей государственных органов, национальных компаний, акимов регионов.

Участники мероприятия рассмотрели перспективы развития электроэнергетической отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев на совещании. Фото: Акорда

Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, снижению аварийности в электросетях.

Также глава государства поручил министерству энергетики и агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.

В ходе совещания с докладами выступили: министр энергетики Болат Акчулаков, председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин и другие.

Участники совещания. Фото: Акорда

Напомним, ранее сообщалось, что завтра, 3 марта, Токаев проведет заседание Высшего совета по реформам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1958945-tokaev-poruchil-minenergo-i-afm-okonchatelno-reshit-problemu-nezakonnogo-mayninga-v-rk/