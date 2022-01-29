"Можно назначать людей с улицы, но это чревато": Токаева спросили о смене министров

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Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время интервью, показанного на телеканале "Хабар 24", спросили о смене министров в стране – журналистка заявила, что казахстанцы кадровые перестановки характеризуют как «все то же самое, только сбоку», передает корреспондент NUR.KZ.

Интервьюер спросила Токаева – возможно ли избавиться от всех чиновников, «сломать все и построить заново», поскольку казахстанцы о кадровых изменениях говорят – «все так и останется, это то же самое, только сбоку».

«Я против того, чтобы косить кадры. Нужно оценивать кадры по их квалификации и рабочим качествам. А так вот на потребу публики менять полностью на 100% правительство и говорить – вот я пришел, я революционер, это не мой метод.

С другой стороны, надо признать, что скамейка не очень длинная. Знаете, как в старом анекдоте – когда Берия пришел к Сталину и сказал, что надо что-то делать с писателями, Фадеев, Шолохов, Вишневский, Симонов пьют, Толстой тоже прикладывается к рюмке. На что Сталин сказал – у меня других писателей нет», - ответил Токаев.

Он добавил, что нужно искать подходящих министров.

«Можно, конечно, с улицы людей назначать – и такие моменты в истории бывали. Но это чревато. Дестабилизация и разбалансирование всей ситуации, которая и так достаточно хрупка.

Надо осторожно подходить к кадрам. Это не значит, что их надо консервировать. В будущем будут изменения, но продуманные», - сказал президент.

Также Токаев ответил на вопрос, оставит ли он Сагинтаева на посту акима Алматы.

Кроме того, в ходе интервью Токаев ответил, договаривался ли с ним Назарбаев о своей неприкосновенности. Также он сообщил, что дал поручение расследовать каждый случай сообщений о пытках задержанных после беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953659-mozhno-naznachat-lyudey-s-ulitsy-no-eto-chrevato-tokaeva-sprosili-o-smene-ministrov/