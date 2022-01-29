Пресс-секретарь Токаева рассказал, почему интервью с ним записали на русском языке

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Берик Уали на своей официальной странице в Facebook рассказал, почему интервью с Токаевым записали на русском языке.

"Сегодня в эфире республиканских телеканалов выходит интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке.

Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане.

В течение января на имя главы государства поступило множество просьб об интервью от зарубежных (российских, европейских, азиатских, американских) масс-медиа. Однако в связи с плотным графиком мы решили ограничиться диалогом с журналистом канала "Хабар 24".

Следующее большое интервью средствам массовой информации обязательно будет дано в ближайшее время отечественным журналистам на казахском языке", – написал Уали.

Ранее Уали сообщил, что в прямом эфире казахстанских телеканалов покажут интервью главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953645-press-sekretar-tokaeva-rasskazal-pochemu-intervyu-s-nim-zapisali-na-russkom-yazyke/