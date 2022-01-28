Токаев о работе партии Nur Otan: Интересы государства должны быть превыше всего

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании партии Nur Otan рассказал, как каких ценностях должна быть основана работа членов партии. Его слова публикует пресс-служба Акорды в своем официальном Twitter-аккаунте.

Глава государства сообщил, что Nur Otan должна быть партией патриотов.

"Члены партии должны ставить интересы государства превыше всего. Не будем забывать, что все инициативы партии направлены на развитие нашей страны, благополучие нашего народа! Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ живет в мире!" - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обществу в первую очередь нужны мир и стабильность.

"Nur Otan — главная политическая сила страны. Поэтому, в первую очередь, наша партия несет ответственность за будущее Казахстана. Каждый из нас должен работать с глубоким пониманием этой ответственности.

Особенно важно быть сильным в интересах страны в политике. Я руководствуюсь этим принципом и в работе президента, и в работе партии. Мы вступили в четвертое десятилетие независимости. Перед нами стоят новые задачи. Если мы объединимся, мы это сделаем", - резюмировал Токаев.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953532-tokaev-o-rabote-partii-nur-otan-interesy-gosudarstva-dolzhny-byt-prevyshe-vsego/