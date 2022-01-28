Токаев о Назарбаеве: Давайте не забывать об исторических заслугах Первого Президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании партии Nur Otan призвал не забывать заслуг Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Он заявил, что не ошибается тот, кто не работает, и ошибки совершали и американские, и китайские лидеры. Его слова публикует пресс-служба Акорды в своем официальном Twitter-аккаунте.

Токаев заявил, что в 90-е годы Казахстану предрекали распад – Назарбаев в самый тяжелый период страны взял сложнейшую миссию государственного строительства.

Границы государства были оформлены, столица перенесена в центр – "это решение признается стратегическим, и за рубежом, и у нас в стране".

"Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе.

В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы Независимости Казахстан вышел на передовые позиции в центрально-азиатском регионе по всем экономическим показателям.

Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего", - заявил Токаев.

Он добавил, что недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям, и даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, о котором сейчас все так хвалебно отзываются.

"Народы и правящие круги и Сингапура, и США, и Китая сумели отделить зерна от плевел, поставив достоинства своих руководителей выше недостатков. Ведь давно известно: не ошибается тот, кто не работает.

Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам Первого Президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны", - добавил Токаев.

Токаев также заявил, что среди населения ходят разные негативные слухи.

"В этой связи, как глава государства, еще раз повторяю: Первый Президент многое сделал для того, чтобы наша страна стала сильным государством", - сказал он.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии. Сразу после этого глава государства заявил, что принимает руководство партией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953531-tokaev-o-nazarbaeve-davayte-ne-zabyvat-ob-istoricheskih-zaslugah-pervogo-prezidenta/