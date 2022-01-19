Токаев пообещал отечественным и иностранным инвесторам "беспощадную борьбу с коррупцией"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал на своей официальной странице в Twitter о "повестке Нового Казахстана", выделив в ней ключевые моменты, а также обратился к отечественным и иностранным инвесторам.

"Экономика Казахстана показала свою устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров.

Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев.

Мы гарантируем открытость национальной экономики, неприкосновенность контрактов, уважение прав интеллектуальной собственности и беспощадную борьбу с коррупцией", - написал глава государства.

Напомним, что сегодня Токаев раскритиковал экс-министра обороны Бектанова, а также рассказал о новом министре обороны Жаксылыкове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1952015-tokaev-ekonomika-kazahstana-pokazala-svoyu-ustoychivost/