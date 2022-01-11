Где располагаются управления акимата Алматы после нападения и поджога здания

Где теперь располагаются управления после того, как здание городского акимата было подожжено нападавшими во время беспорядков в Алматы, рассказали в горадминистрации во время аппаратного совещания, передает NUR.KZ.
Так, Управление городской мобильности размещено в здании метрополитена на улице Панфилова, 84. Шесть управлений размещены в реконструированном здании по улице Ауэзова, 82.
Среди них - управление комфортной городской среды, управление стратегии и бюджета, управление зеленой экономики, управление цифровизации, управление по делам религий, управление общественного развития.
Управление креативной индустрии располагается в здании госактивов - Байзакова, 303.
Кроме того, аппарат акима временно находится в здании акимата Алмалинского района на проспекте Абылай хана, 74, А.
Напомним, заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал, что сегодня городские власти планируют приступить к осмотру здания. До вчерашней ночи у них не было доступа к нему.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950515-gde-raspolagayutsya-upravleniya-akimata-almaty-posle-napadeniya-i-podzhoga-zdaniya/