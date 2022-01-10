Токаев озвучил экономический ущерб от беспорядков в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В режиме видеоконференцсвязи состоялись двусторонние переговоры главы государства с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Виртуальная встреча состоялась по инициативе европейской стороны, об этом сообщается на сайте Акорды.

В ходе беседы, прошедшей в дружественном и доверительном ключе, стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Казахстане и перспективы развития стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

По просьбе Шарля Мишеля Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал о причинах текущих событий в стране и принимаемых государством мерах. Президент рассказал о жестоких насильственных действиях террористов и бандитов, пытавшихся подорвать конституционный строй и осуществить государственный переворот.

Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.

По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов США.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев дал четкое разъяснение по поводу размещения на территории нашей страны контингента миротворческих сил ОДКБ.

"Хочу подчеркнуть, что они не принимают участия в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять действия по противодействию террористам. Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – сказал президент Казахстана.

Президент подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

Внимательно заслушав информацию Касым-Жомарта Токаева, Шарль Мишель отметил большую полезность этой виртуальной встречи, которая позволила ему более подробно узнать о последних событиях в нашей стране. Он указал на важность получения достоверной информации на фоне различных интерпретаций происходящего в Казахстане.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность вашей страны. Мы готовы и впредь укреплять сотрудничество с Казахстаном", – заявил президент Европейского Совета.

По итогам переговоров достигнута договоренность поддерживать постоянные контакты на уровне внешнеполитических структур.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950357-tokaev-ozvuchil-ekonomicheskiy-uscherb-ot-besporyadkov-v-kazahstane/