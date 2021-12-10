Токаев дал поручения главе Счетного комитета Наталье Годуновой

Касым-Жомарт Токаев и Наталья Годунова. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Счетного комитета Натальей Годуновой, передает официальный сайт Акорды.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены предварительные результаты проверки средств на общую сумму 521 млрд тенге, направленных на борьбу с пандемией.

В частности, в рамках данного аудита проверены финансирование строительства модульных больниц, материально-технического оснащения инфекционных стационаров, а также расходы на средства индивидуальной защиты.

Наталья Годунова также проинформировала об итогах аудита эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио.

В комитете спорта аудитом всего были охвачены расходы в сумме 125 млрд тенге на финансирование мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, в том числе на подготовку и участие в Олимпиаде-2020.

По итогам встречи главой государства даны соответствующие поручения.

Напомним, что сегодня Токаев провел заседание Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, президента Казахстана пригласили посетить Турцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1946427-tokaev-dal-porucheniya-glave-schetnogo-komiteta-natale-godunovoy/