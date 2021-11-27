Появилось видео об итогах официального визита Токаева в Бельгию

Касым-Жомарт Токаев на встрече с европейскими бизнесменами. Фото: Акорда

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал итоговый видеоролик об итогах официального визита Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгия.

"В ходе двухдневного визита в Брюссель Глава государства провел двусторонние переговоры с руководством Бельгии и Европейского Союза, а также встретился с руководителями крупных европейских компаний", - подписал видео Уали.

Напомним, в Бельгии Касым-Жомарта Токаев пробыл два дня. Программа официального визита главы государства в Брюссель завершилась вчера вечером переговорами с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1944230-poyavilos-video-ob-itogah-ofitsialnogo-vizita-tokaeva-v-belgiyu/