Видео выступления Назарбаева на заседании политсовета Nur Otan появилось в Сети

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Накануне в столице прошло расширенное заседание политсовета партии Nur Otan. YouTube-канал пресс-службы Первого Президента опубликовал полное видео выступления председателя партии, Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Во ходе расширенного заседания Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. По мнению Елбасы, партию должен возглавлять президент Касым-Жомарт Токаев.

Позже пресс-секретарь Назарбаева объяснил принятое Елбасы решение, назвав его "логическим продолжением транзита власти".

Выступая на расширенном заседании политсовета партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев также озвучил свод принципов "Семь столпов государственности".

Кроме того, Елбасы назвал ряд серьезных вызовов, с которыми придется столкнуться человечеству. Среди них – борьба с новыми пандемиями, усиление негативных последствий экологических проблем и глобального потепления, снижение конкурентоспособности стран в связи с изменением глобальной экономики, нарастающая геополитическая напряженность, а также усиление политической разобщенности из-за радикализации общественных настроений и ценностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1943624-video-vystupleniya-nazarbaeva-na-zasedanii-politsoveta-nur-otan-poyavilos-v-seti/