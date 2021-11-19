Сагинтаев доложил Токаеву о развитии транспортной системы Алматы (фото)

Фото: akorda.kz

Рабочий визит Главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра "Alatau Creative Hub", об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии "Город без окраин". В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности.

Фото: akorda.kz

Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.

Кроме того, глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий.

Бакытжан Сагинтаев. Фото: akorda.kz

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил президенту о развитии транспортной системы южной столицы.

Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1943085-sagintaev-dolozhil-tokaevu-o-razvitii-transportnoy-sistemy-almaty-foto/