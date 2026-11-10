"В цивилизованном обществе недопустимо": Токаев дал поручение правоохранительным органам

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X Курултае международного общества "Қазақ тілі" поручил привить казахстанцам новый уровень цивилизованности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанцы в соответствии с идеологемой "Таза Қазақстан" должны "бережно относиться к природе, хранить чистоту наших помыслов, намерений и языка".

"В цивилизованном обществе недопустимо грубить, посягать на честь и достоинство людей, мусорить и плевать на улицах или в общественных местах, а также заниматься вандализмом. Такие действия должны караться по закону. Эту очень важную задачу ставлю перед всеми правоохранительными органами. Мы должны привить нашим соотечественникам новый уровень цивилизованности", - дал поручение Токаев.

По его словам, он считает отдельной исторической миссией укрепление и обогащение статуса казахского языка как государственного. Президент заявил, что принцип "Закон и порядок" должен стать неотъемлемой частью общественной жизни и незыблемым правилом нашего государства.

"Ведь верховенство закона и порядка - непреложное условие укрепления нашей государственности и защиты суверенитета. К сожалению, есть недоброжелатели, которые пытаются исказить саму суть принципа "Закон и порядок", представляя его как инструмент давления. Считаю это нечистоплотным. Мы должны решительно пресекать такие происки.

В народе говорят: "Основа воспитанности - язык" ("Әдеп басы - тіл"). Поэтому призываю участников общества "Қазақ тілі", всех, граждан которые поддерживают государственный язык, активно включиться в эту работу, имеющую государственное значение", - отметил президент.

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