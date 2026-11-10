"Нельзя допустить раскола народа": Токаев поручил наказывать провокаторов по языковым вопросам

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X Курултае международного общества "Қазақ тілі" заявил о недопустимости противопоставления казахского языка другим, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев призвал помнить о том, что развитие казахского языка не должно препятствовать развитию других языков в нашей стране. По его словам, абсолютно недопустимо противопоставлять казахский язык другим языкам.

"Деятельность провокаторов, манипулирующих языковым вопросом с целью раскола общества и разжигания конфликтов, крайне опасна. Поэтому таких людей следует привлекать к ответственности в соответствии с принципом "Закон и порядок".

Хотел бы вновь подчеркнуть: выступать против какого-либо языка - значит противиться благословенному дару, ниспосланному людям Всевышним. Нельзя противопоставлять один язык другому. Это большая ошибка, которая может привести к опасным последствиям", - сказал президент страны.

Он отметил, что казахский язык нужно развивать как язык единства и согласия.

"Наш родной язык должен стать привлекательным для всего мирового сообщества. Ни в коем случае нельзя допустить раскола нашего народа. Народ, не способный сохранить согласие, не может служить примером и пользоваться уважением других.

"Где есть единство, там есть благополучие" ("Бірлік бар жерде тірлік бар"). Эта народная мудрость выдержала испытание временем. Мы должны уважать друг друга, сохранять взаимопонимание и последовательно укреплять наше единство", - добавил президент.

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