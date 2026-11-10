Токаев назвал Димаша Кудайбергена и Бибисару Асаубаеву духовными послами Казахстана

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X Курултае международного общества "Қазақ тілі" высказался о личностях, которые популяризируют казахский язык, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Токаева, казахский язык превращается в "мягкую силу", объединяющую нацию и расширяющую цивилизационные горизонты нашей страны.

"Во всем мире нашу национальную цивилизацию представляют такие уникальные исторические личности, как султан Бейбарс, великий мыслитель Абай и выдающийся ученый Каныш Сатпаев.

Сегодня всесторонне обогащают казахскую культуру, духовность и интеллектуальный потенциал нашего народа такие поистине талантливые люди, как Димаш Кудайберген - певец, чья слава не знает границ; Самал Еслямова - признанная лучшей актрисой на знаменитом Каннском кинофестивале; Бибисара Асаубаева - известная шахматистка, многократная чемпионка мира; Ерсин Балтагул (Кимбозан Харуки) - казахский борец, победитель многих турниров, профессиональный сумоист, которого знает весь японский народ, включая императора; Ерзат Дулатов - сооснователь глобального стартапа Higgsfield AI.

Как гласит народная мудрость, "Елдестірмек - елшіден" ("Послы сближают страны"). Не будет преувеличением назвать этих граждан истинными патриотами и духовными послами нашей страны", - сказал президент.

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