Токаев назвал Димаша Кудайбергена и Бибисару Асаубаеву духовными послами Казахстана
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Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X Курултае международного общества "Қазақ тілі" высказался о личностях, которые популяризируют казахский язык, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По словам Токаева, казахский язык превращается в "мягкую силу", объединяющую нацию и расширяющую цивилизационные горизонты нашей страны.
"Во всем мире нашу национальную цивилизацию представляют такие уникальные исторические личности, как султан Бейбарс, великий мыслитель Абай и выдающийся ученый Каныш Сатпаев.
Сегодня всесторонне обогащают казахскую культуру, духовность и интеллектуальный потенциал нашего народа такие поистине талантливые люди, как Димаш Кудайберген - певец, чья слава не знает границ; Самал Еслямова - признанная лучшей актрисой на знаменитом Каннском кинофестивале; Бибисара Асаубаева - известная шахматистка, многократная чемпионка мира; Ерсин Балтагул (Кимбозан Харуки) - казахский борец, победитель многих турниров, профессиональный сумоист, которого знает весь японский народ, включая императора; Ерзат Дулатов - сооснователь глобального стартапа Higgsfield AI.
Как гласит народная мудрость, "Елдестірмек - елшіден" ("Послы сближают страны"). Не будет преувеличением назвать этих граждан истинными патриотами и духовными послами нашей страны", - сказал президент.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2454576-tokaev-nazval-dimasha-kudaybergena-i-bibisaru-asaubaevu-duhovnymi-poslami-kazahstana/
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