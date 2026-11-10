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      Выпускающий редактор

      "Должна быть мера": Токаев заявил о бессмысленности перевода некоторых слов на казахский язык

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Словарь казахского языка
      Словари казахского языка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X Курултае международного общества "Қазақ тілі" высказался о переводе некоторых слов на казахский язык, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев высказался о бессмысленном переводе отдельных слов на казахский язык.

      "В целом, можно сказать, что наш язык содержит гораздо меньше заимствований, чем языки народов некоторых сопредельных стран. Отрадно, что теперь в широкий оборот вошли многие слова, которые в недавнем прошлом использовались крайне редко или вовсе не применялись.

      Речь идет о таких лексемах, как "тұжырымдама" (концепция), "қағидат" (принцип), "жоспар" (план), "сыйақы" (премия, вознаграждение), "шәкіртақы" (стипендия), "еңбек өтілі" (трудовой стаж), "кешенді" (комплексный), "әмбебап" (универсальный), "жүйелі" (систематический), "тыңайтқыш" (удобрение), "жанармай" (топливо), "көгалдандыру" (озеленение), "босқын" (беженец), "қырғи-қабақ соғыс" (холодная война), "қоқан-лоқы" (угроза), "лаңкестік" (терроризм), "есірткі" (наркотики), "бітімгерлік күштер" (миротворческие силы), "мәмілегер" (посредник, переговорщик), "ғарыш" (космос), "зымыран" (ракета), "жаһан" (мир, вселенная), "ғаламтор" (интернет), "тікұшақ" (вертолет), "жасанды сана" (искусственный интеллект), "пайыз" (процент), "сынып" (класс).

      Однако во всем нужно знать меру. Так, представляется сомнительным появление таких искусственных слов, как "күйсандық" (пианино), "қылтима" (балкон), "субұрқақ" (фонтан), "себезгі" (душ), "қырыққабат" (капуста), "үнқағаз" (газета), "жеделсаты" (лифт), "желкөз" (форточка).

      В последнее время вместо наших древних слов, связанных с религией, стало модным использовать арабскую лексику, что также вызывает вопросы. В целом, это очень важная тема, поэтому свое веское слово по этому поводу должны высказать профессиональные ученые", - сказал Токаев.

      По его словам, сейчас важно разработать универсальную и общедоступную цифровую систему в области языкознания. Президент поручил создать специальную рабочую группу из профессиональных лингвистов, ученых, экспертов и представителей общественности для качественного выполнения этой задачи государственного значения. Координация деятельности рабочей группы будет возложена на Администрацию президента.

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