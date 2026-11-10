Токаев поручил создать наилучшие условия для изучения казахского языка

Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с речью на X Курултае международного общества "Қазақ тілі" и высказался о развитии государственного языка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время выступения Токаев подчеркнул, что казахский язык является незыблемой опорой единства нации. В этой связи хотел бы особо отметить представителей других национальностей, в совершенстве владеющих государственным языком.

"Среди них есть квалифицированные специалисты, занимающиеся преподаванием казахского языка. Немало и тех, кто популяризирует наш язык посредством социальных сетей. Такие люди своим личным примером вносят вклад в развитие нашего языка и на деле обеспечивают для него светлое будущее. Мы обязаны ценить их труд, принимая его с уважением и признательностью.

В последние годы число желающих овладеть государственным языком растет. Создать для них максимально благоприятные условия - наш гражданский долг. Следует разработать передовые методики, в том числе цифровые учебные инструменты, позволяющие быстро и легко овладеть казахским языком. В целом, этот вопрос часто обсуждается в обществе", - сказал президент.

По его словам, к этой работе целесообразно привлечь лингвистов и представителей сферы информационных технологий.

"Человек, владеющий казахским языком, лучше знает казахский народ и Казахстан. Каждый гражданин, освоивший язык, глубже понимает историю и культуру нашей страны", - добавил глава государства.

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