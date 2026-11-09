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      Редактор

      В Жамбылской области разъяснили основные направления послания

      Опубликовано:

      Акимат Жамбылской области
      Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

      Сегодня в Жамбылской области члены информационной группы провели встречи с жителями города Тараза, Байзакского и Жамбылского районов, представителями агропромышленного комплекса, сферы образования, молодежью, руководителями этнокультурных объединений и трудовыми коллективами. Цель встреч разъяснение задач, обозначенных в послании главы государства, сообщает пресс-служба областного акимата.

      В состав информационной группы вошли депутат Курултая Абильхаир Тамабек, члены Қазақстан Халық Кеңесі Уалихан Болатбек, Лугмар Буларов, а также вице-министры профильных ведомств, в том числе водных ресурсов и ирригации и энергетики.

      Встречи состоялись в Таразе — во Дворце школьников "Бақытты болашақ", Таразском университете имени М.Х. Дулати, центре "Анаға тағзым", на АО "Таразэнергоцентр", в Жамбылском высшем политехническом колледже и школе №67, а также в селе Коктал Байзакского района и селе Аса Жамбылского района. В ходе мероприятий обсуждались вопросы сокращения дефицита воды, модернизации ирригационных систем, повышения потенциала сельского хозяйства, развития производства, а также актуальные социально-инфраструктурные проблемы, волнующие жителей.

      Акимат Жамбылской области
      Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

      Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев рассказал о проводимой работе по модернизации водохозяйственной инфраструктуры и улучшению обеспечения водой орошаемых земель. По его словам, принят новый Водный кодекс, усилен государственный контроль за соблюдением водного законодательства. Продолжается модернизация ирригационных сетей, что позволит улучшить водообеспечение сотен тысяч гектаров орошаемых земель. Расширяется применение водосберегающих технологий, которые уже позволили сэкономить более миллиарда кубометров воды.

      Акимат Жамбылской области
      Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

      Депутат Курултая Абильхаир Тамабек подчеркнул особую значимость рационального использования водных ресурсов для Жамбылской области. По его словам, на территории, охватывающей треть области, население и хозяйственные объекты используют подземные воды. Однако их запасы не безграничны, поэтому необходимо усилить контроль за водопотреблением и обеспечить рациональное использование каждого источника воды.

      Кроме того, депутат отметил, что в послании главы государства поставлена задача ускорить завершение работ по созданию Национальной информационной системы водных ресурсов. Эта система позволит вести точный учет объемов воды, эффективно управлять водными ресурсами и сокращать потери в водораспределительных сетях.

      Акимат Жамбылской области
      Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

      По итогам встреч члены информационной группы подчеркнули, что реализация задач, обозначенных в послании, должна оцениваться по конкретным результатам, а также отметили важность совместного решения вопросов, поднятых жителями и представителями отраслей.

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