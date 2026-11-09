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      Самат Каримов
      Выпускающий редактор

      Токаев поручил Минспорта и спортсменам готовиться к Олимпиаде 2028 года в США

      Опубликовано:

      Лос-Анджелес готовится к Олимпиаде 2028 года
      Лос-Анджелес готовится к Олимпиаде 2028 года. Иллюстративное фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

      Во время награждения победителей и призеров Азиатских игр и параигр Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться к Олимпийским играм 2028 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Во время встречи с призерами Азиады президент назвал каждую победу результатом многолетней подготовки и самоотверженного труда.

      "Для нашей страны каждая медаль имеет особую ценность и значимость. Хочу выразить признательность всем присутствующим здесь спортсменам. Звание чемпиона налагает на спортсмена большую ответственность. Путь каждого, кто поднялся на высшую ступень пьедестала почета, служит образцом для молодых людей, избравших профессиональный спорт. Молодое поколение равняется на вас.

      Спорт - это мощная сила, способная влиять на общественное сознание, формировать как интеллектуальные, так и физические качества человека. Это непреложная истина. Спорт воспитывает подрастающее поколение в духе дисциплины, порядочности, честности и ответственности. Если наша молодежь будет активной и целеустремленной, а народ – крепким духом, то и государство станет сильнее", - отметил глава государства.

      Касым-Жомарт Токаев указал на особую роль известных и признанных в обществе личностей, в том числе спортсменов, в продвижении и утверждении новых этических принципов. Наряду с этим он поставил ряд задач на предстоящий период.

      "Сегодня казахстанский спорт обладает высоким авторитетом и значительным потенциалом. Поэтому нам необходимо стремиться к еще более высоким результатам.

      Впереди нас ждет главное спортивное событие четырехлетнего цикла - Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Подготовку к этим глобальным стартам уже сейчас необходимо вести на самом высоком уровне. К ней должны активно подключиться не только спортсмены, но и профильное министерство, а также спортивные федерации", - обратил внимание президент.

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