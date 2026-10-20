"Работаю над текстом": Токаев сообщил, когда выступит с Посланием народу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня, передает NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября.

"Планирую выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Работаю над текстом данного важного документа", - написал президент.

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