"Работаю над текстом": Токаев сообщил, когда выступит с Посланием народу Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня, передает NUR.KZ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября.
"Планирую выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Работаю над текстом данного важного документа", - написал президент.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2445420-tokaev-vystupit-s-poslaniem-28-oktyabrya/
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