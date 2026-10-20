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      Выпускающий редактор

      Генпрокурор Асылов доложил Токаеву о выдаче Казахстану преступников

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Берик Асылов
      Касым-Жомарт Токаев и Берик Асылов. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял генерального прокурора Берика Асылова, который отчитался о проделанной работе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Берика Асылова о состоянии законности в стране и результатах работы органов прокуратуры по приоритетным направлениям. Генеральный прокурор доложил о принятых мерах координации по контролю за криминогенной обстановкой и профилактике преступности.

      Сообщается, что в результате за 9 месяцев этого года количество уголовных правонарушений снизилось на 14,6%, в том числе в общественных местах на 22,3%, на улицах - на 20,1%.

      "Совместно с правоохранительными органами и заинтересованными структурами принят комплекс мер по противодействию интернет-мошенничеству, наркопреступности и другим опасным деяниям", - сказано в сообщении.

      Берик Асылов также проинформировал о том, что на сегодня возвращено активов на сумму 1,3 трлн тенге. За счет этих средств профинансированы строительство и реконструкция 466 объектов социальной инфраструктуры, из которых 378 уже завершены.

      В частности, введены в эксплуатацию крупные медицинские объекты в шести областях, футбольный стадион им. К.Мунайтпасова в Астане, а также завершена реконструкция аэропортов в Балхаше, Павлодаре и Аркалыке.

      По его словам, продолжается развитие международного сотрудничества по вопросам возврата активов, экстрадиции и выдачи преступников. Генеральная прокуратура подписала 92 договора с 39 юрисдикциями. В Казахстан экстрадировано 50 лиц, иностранным государствам выдано 123 лица.

      Берик Асылов сообщил, что в рамках исполнения указа президента от 17 декабря 2025 года выстроена системная модель защиты инвесторов. С начала года оказана помощь 2886 инвесторам. Под сопровождением прокуроров находятся 3,5 тысячи инвестпроектов.

      Интеграция Национальной цифровой инвестиционной платформы с системой "Цифровой надзор", по данным Асылова, позволяет своевременно выявлять проблемные вопросы.

      Асылов отметил, что в социально-экономической сфере восстановлены конституционные права 413 тысяч граждан, в том числе трудовые права свыше 200 тыс. работников. Взыскана задолженность по заработной плате на 2,5 млрд тенге и алиментам на 7,9 млрд тенге.

      Прокурорами пресечены нарушения при расходовании государственных средств на 535 млрд тенге, в бюджет возмещено 66,4 млрд тенге.

      "Президент поручил продолжить работу по обеспечению законности во всех сферах, укреплению верховенства закона и общественной безопасности, координации мер по соблюдению правопорядка, в том числе в электоральный период.

      Он подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения конституционных ценностей справедливого Казахстана", - добавили в Акорде.

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      Генпрокурор Асылов доложил Токаеву о выдаче Казахстану преступников

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