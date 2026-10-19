Боеготовность армии и военные расходы: Токаев дал поручения руководству Минобороны

Президент Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны Айткурмана Омарбекова и заместителя министра обороны Татьяну Савельеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных cил Айткурмана Омарбекова и заместителя министра обороны Татьяну Савельеву.

Глава государства заслушал доклады о текущей деятельности и боевой готовности Вооруженных сил, финансовом обеспечении мероприятий боевой подготовки, исполнении бюджета министерства обороны.

Верховному Главнокомандующему было доложено о состоянии боевой и мобилизационной готовности и выполнении задач, поставленных перед органами военного управления и войсками.

"Президенту представили информацию о финансировании текущих потребностей войск и программ развития армии. Также обсуждены вопросы распределения средств с учетом задач боевой подготовки, содержания военной инфраструктуры и обеспечения повседневной деятельности подразделений.

Отдельное внимание было уделено совершенствованию системы военного управления, повышению оперативности принятия решений и готовности войск к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении Акорды.

Были рассмотрены вопросы мобилизационного планирования и подготовки военного резерва, обоснованности планируемых расходов, соблюдения бюджетной дисциплины и повышения эффективности использования выделенных средств, а также подходы к усилению финансового контроля и оценке результативности расходов.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по повышению готовности Вооруженных сил и качества подготовки войск, финансовому обеспечению приоритетных потребностей армии и рациональному использованию бюджетных средств.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.