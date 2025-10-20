Токаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Аравина

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, кавалера ордена "Отан" Юрия Аравина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил его огромные заслуги в популяризации казахской фольклорной и классической музыки.

Напомним, сегодня, 20 октября, министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о смерти известного казахстанского композитора и музыковеда Юрия Аравина. Министр также высказала соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам.

Как указано на сайте ИПС "Параграф", Юрий Аравин родился в 1941 году, был женат, воспитал сына и дочь. Был членом Союза композиторов и Союза музыкальных деятелей страны.

В 2015 году получил награду "За заслуги в развитии культуры и искусства". Он был автором телепередач "Музей звуков", "Малая антология казахской музыки", авторского цикла на радио "Тотем" - "Степное созвездие".

Он также писал аннотации к грампластинкам фирмы "Мелодия", оперные и балетные либретто, очерки и этюды о казахской музыке. Участвовал в создании учебников по истории музыки.

