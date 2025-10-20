Ушел из жизни известный казахстанский композитор и автор передач Юрий Аравин

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о смерти известного казахстанского композитора и музыковеда Юрия Аравина, передает NUR.KZ.

Как сообщила Балаева, ушел из жизни заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов "Парасат" и "Отан", член Союза композиторов страны, профессор Юрий Аравин.

"Для нашей страны имя Юрия Петровича значило очень много. Он был одним из самых известных популяризаторов казахской народной музыки. Подвижник от культуры, он выступил инициатором многочисленных фольклорных экспедиций, в ходе которых были восстановлены и переложены древние музыкальные произведения.

В 70-ые годы прошлого века Юрий Аравин выступил с серией передач на телевидении и радио, посвященных казахской музыке, народным композиторам и акынам. Талантливый музыковед, влюбленный в казахский фольклор, он открыл публике богатый мир традиционного национального искусства", - высказалась Балаева.

По ее словам, Аравин воспитал целую плеяду талантливых учеников. Министр высказала соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам.

Как указано на сайте ИПС "Параграф", Юрий Аравин родился в 1941 году, был женат, воспитал сына и дочь. Был членом Союза композиторов и Союза музыкальных деятелей страны.

В 2015 году получил награду "За заслуги в развитии культуры и искусства". Он был автором телепередач "Музей звуков", "Малая антология казахской музыки", авторского цикла на радио "Тотем" - "Степное созвездие".

Он также писал аннотации к грампластинкам фирмы "Мелодия", оперные и балетные либретто, очерки и этюды о казахской музыке. Участвовал в создании учебников по истории музыки.

