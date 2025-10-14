"За один и тот же скот - 808 млн тенге": в Минфине рассказали о "серых" схемах заработка на субсидиях

Глава Минфина Мади Такиев на заседании правительства заявил, что отдельные участники системы господдержки используют бюджетные средства не по назначению, передает корреспондент NUR.KZ.

Мади Такиев в подтверждение слов о том, что отдельные участники системы господдержки используют бюджетные средства не по назначению, привел несколько примеров.

"Некоторые организации, не являясь финансовыми институтами, использовали выделенные средства для кредитования и размещения их на депозитах, извлекая доход в виде процентов.

Так, полученный из бюджета кредит в размере 1 млрд тенге был размещен на депозите, что принесло 80 млн тенге прибыли. Зафиксированы также факты неоднократного получения субсидий. К примеру, за один и тот же скот - на сумму 808 млн тенге", - отметил глава Минфина.

По его словам, эти примеры показывают, что усиление контроля и цифрового анализа остаются ключевыми направлениями в повышении эффективности государственного аудита.

Также сегодня глава Минфина Мади Такиев рассказал, как цифровые технологии помогают аудиторам проверять рациональное расходование бюджетных денег.

