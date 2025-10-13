Какое наказание получил чиновник из ВКО после скандальной записи созвона
В акимате Восточно-Казахстанской области рассказали, какое решение было принято на Совете по этике в отношении руководителя управления физической культуры и спорта Аскара Можанова после скандала, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня на заседании Совета по этике Восточно-Казахстанской области было рассмотрено дисциплинарное дело по факту нарушения норм служебной этики руководителем одного из областных управлений.
По итогам рассмотрения дела большинством голосов было принято решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора.
Акиму области направлено соответствующее представление о принятии мер.
Кроме того, помимо ранее принесенных публичных извинений, сегодня сотрудник еще раз признал вину и извинился перед коллегами, присутствовавшими на том самом онлайн-совещании.
В акимате ВКО отметили, что этот сотрудник работает в системе госслужбы более 18 лет и впервые привлечен к дисциплинарной ответственности.
"Что касается комментариев о возможном нетрезвом состоянии, сообщаем, что руководитель управления имеет медицинский диагноз "сахарный диабет II типа", что могло повлиять на его физическое состояние. Сам сотрудник заявил о готовности предоставить подтверждающие документы медкомиссии.
Хотим подчеркнуть, что акимат ВКО последовательно придерживается принципов открытости, транспарентности и нулевой терпимости к нарушениям этических норм и законодательства о госслужбе.
Рассмотрение дисциплинарных дел проводится в строгом соответствии с требованиями законодательства и принципами объективности", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Сети появилась скандальная запись созвона чиновников из ВКО. На ней глава управления физической культуры и спорта в ходе своего монолога неоднократно использовал ненормативную лексику, что попало на видео.
В Минспорта отметили, что формат коммуникации, использованные выражения и тон обсуждения, продемонстрированные в ходе совещания, не соответствуют принципам и ценностям, которыми руководствуется ведомство.
Позже руководитель Управления физической культуры и спорта ВКО Аскар Можанов извинился за нецензурную брань на zoom-совещании. Он также сообщил, что ситуацию в отношении него рассмотрит дисциплинарный совет.
