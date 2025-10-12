Акимат отреагировал на штраф главе сельского округа за захламленную реку

Аким Ашыбулакского сельского округа Бахтияр Касымбек намерен обжаловать решение прокуратуры об административном наказании для него, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в акимате Ашыбулакского сельского округа, ведомство готовит материалы для передачи в суд для принудительной рекультивации земельного участка, засыпанного строительными и бытовыми отходами.

Отмечается, что аким округа Бахтияр Касымбек поднимал эту проблему еще в 2024 году и неоднократно обращался в надзорные и профильные ведомства.

"Благодаря его настойчивости вопрос получил межведомственный резонанс, а экологические нарушения — официальную оценку контролирующих органов", - отмечают в ведомстве.

Проверками установлено, что собственник земельного участка в селе Т. самовольно провел выравнивание территории, частично засыпав природное русло реки. Эти действия привели к изменению глубины и сокращению русла, что несет риски для экосистемы и безопасности местных жителей, рассказали в акимате.

По данным ведомства, владелец участка неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение экологических норм. В 2025 году по итогам проверки Департамента экологии по Алматинской области его оштрафовали на 275 тысяч тенге и выдали предписание об устранении нарушений. Однако предписание до сих пор не исполнено.

"Несмотря на это, прокуратура вынесла административный штраф самому акиму сельского округа, сочтя его ответственным за ненадлежащее реагирование. Бахтияр Касымбек намерен обжаловать данное решение, поскольку именно по его инициативе с 2024 года этот вопрос был поднят, передан на уровень областных структур и доведен до стадии судебного разбирательства", - заявили в акимате.

В аппарате акима Ашыбулакского сельского округа подчеркнули, что продолжат работу в этом направлении.

Дополнительно сообщается, что река Теренкара — левый приток реки Кіші Алматы, впадающий в Капшагайское водохранилище. Ее протяженность в пределах Ащыбулакского сельского округа составляет 17 километров, а водоохранная зона — 120 метров.

Экологи предупреждают, что любое вмешательство в природное русло может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщили, что проверка выявила в Илийском районе нарушения экологического, санитарного и земельного законодательства. К административной ответственности привлекли акима сельского округа — за отсутствие должного контроля и нарушение правил благоустройства — и владельца участка.

