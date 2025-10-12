Очереди на границе Казахстана и Китая: как решили вопрос
Опубликовано:
Министерство транспорта Казахстана сделало заявление об очередях на границе с Китаем, образовавшихся из-за отсутствия специальных бланков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"С китайской стороной достигнута договоренность о двустороннем обмене бланками разрешений в количестве 6 000 единиц на еженедельной основе.
На протяжении последних восьми недель каждый понедельник китайская сторона передает указанное количество бланков разрешений", - сообщили в ведомстве.
Очередная партия бланков ожидается к получению 13 октября.
Напомним, накануне сообщалось, что на казахстанско-китайской границе на пункте пропуска "Нур Жолы" образовалась огромная пробка.
В Комитете госдоходов Минфина РК сообщили, что дело в нехватке иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран. В КГД заявляли, что ведут переговоры с китайской стороной.
"Ситуация находится на постоянном контроле. Все принимаемые меры направлены на скорейшее восстановление нормального режима пропуска автотранспортных средств и обеспечение бесперебойного транспортного потока", - отмечали в ведомстве.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2296374-ocheredi-na-granice-kazahstana-i-kitaya-kak-reshili-vopros/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах