Очереди на границе Казахстана и Китая: как решили вопрос

Министерство транспорта Казахстана сделало заявление об очередях на границе с Китаем, образовавшихся из-за отсутствия специальных бланков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"С китайской стороной достигнута договоренность о двустороннем обмене бланками разрешений в количестве 6 000 единиц на еженедельной основе.

На протяжении последних восьми недель каждый понедельник китайская сторона передает указанное количество бланков разрешений", - сообщили в ведомстве.

Очередная партия бланков ожидается к получению 13 октября.

Напомним, накануне сообщалось, что на казахстанско-китайской границе на пункте пропуска "Нур Жолы" образовалась огромная пробка.

В Комитете госдоходов Минфина РК сообщили, что дело в нехватке иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран. В КГД заявляли, что ведут переговоры с китайской стороной.

"Ситуация находится на постоянном контроле. Все принимаемые меры направлены на скорейшее восстановление нормального режима пропуска автотранспортных средств и обеспечение бесперебойного транспортного потока", - отмечали в ведомстве.

