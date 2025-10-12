Пробки и столпотворение на границе Китая и Казахстана объяснили в КГД

Пробка образовала на казахстанско-китайской границе на пункте пропуска "Нур Жолы". Как оказалось, дело в нехватке бланков, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщили в комитете, скопление наблюдается из автомобилей, следующих в Китай. Основная причина - отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран.

КГД сейчас проводит переговоры с профильными ведомствами КНР, чтобы обеспечить казахстанскую сторону дополнительными бланками разрешений.

Помимо этого, ведомство провело переговоры с Главным таможенным управлением КНР.

"В результате достигнута договоренность о временном увеличении числа автотранспортных средств, принимаемых китайской стороной. Также согласованы дополнительные меры по увеличению пропускной способности и ускорению процедур таможенного оформления на китайских пунктах пропуска", - сообщили в комитете.

Отмечается также, что срок действия активных бронирований на электронной очереди CarGoRuqsat продлен на 72 часа.

"Это позволит перевозчикам сохранить ранее внесенные 1 МРП за бронирование и гарантийный взнос в размере 20 МРП, установленный обновленными правилами работы системы, и обеспечит стабильность пропуска после возобновления выдачи иностранных разрешений", - пояснили в ведомстве.

После поступления в страну новой партии бланков категории С перевозчики, не успевшие подать заявку на ИБР, смогут оформить и получить бланки по ранее бронированной очереди в установленном порядке.

"Ситуация находится на постоянном контроле. Все принимаемые меры направлены на скорейшее восстановление нормального режима пропуска автотранспортных средств и обеспечение бесперебойного транспортного потока.

В этой связи КГД МФ РК выражает благодарность перевозчикам за понимание и просит временно воздержаться от поездок к пунктам пропуска до поступления новой партии иностранных бланков разрешений", - заключили в КГД.

