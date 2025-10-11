Токаеву доложили о благоустройстве Астаны (фото)
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе "Нура" в Астане - аким Женис Касымбек сообщил о ходе благоустройства столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Первый этап работ, охвативший территорию 3,8 гектара, завершен. Проект включает пешеходные и велосипедные дорожки, архитектурные элементы и искусственные пруды.
Главе государства сообщили о ходе благоустройства столицы.
Аким Астаны Женис Касымбек доложил, что в настоящее время в городе реализуется комплексная программа по благоустройству 170 общественных пространств и дворов.
Работы ведутся в Ботаническом саду, Триатлон парке, парках имени Ататюрка, Мира и согласия, Президентском парке и на главных улицах.
Кроме того, разработана концепция благоустройства аллеи "Мыңжылдық". Завершается реконструкция набережной реки Есиль.
Глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры города, созданию современной, комфортной и экологичной среды для жителей столицы.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в экологической акции "Таза Қазақстан". Президент совместно с волонтерами и экоактивистами принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2296158-tokaev-osmotrel-bulvar-greenline-v-astane-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах