Токаеву доложили о благоустройстве Астаны (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе "Нура" в Астане - аким Женис Касымбек сообщил о ходе благоустройства столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Первый этап работ, охвативший территорию 3,8 гектара, завершен. Проект включает пешеходные и велосипедные дорожки, архитектурные элементы и искусственные пруды.

Главе государства сообщили о ходе благоустройства столицы.

Аким Астаны Женис Касымбек доложил, что в настоящее время в городе реализуется комплексная программа по благоустройству 170 общественных пространств и дворов.

Работы ведутся в Ботаническом саду, Триатлон парке, парках имени Ататюрка, Мира и согласия, Президентском парке и на главных улицах.

Кроме того, разработана концепция благоустройства аллеи "Мыңжылдық". Завершается реконструкция набережной реки Есиль.

Глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры города, созданию современной, комфортной и экологичной среды для жителей столицы.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в экологической акции "Таза Қазақстан". Президент совместно с волонтерами и экоактивистами принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада.

